Тренер "Зальцбурга" сравнил "Атлетико" и "Локомотив"

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Тренер "Зальцбурга" сравнил "Атлетико" и "Локомотив"

Наставник "Зальцбурга" Джесси Марш в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико" рассказал о схожести стилей игры мадридцев и московского "Локомотива".

"Нам не нужно слишком тщательно анализировать футболистов и стиль игры. Всё довольно очевидно. Нам нужно быть аккуратными в таком календаре. "Атлетико" не отличается от "Локомотива" по стилю игры. Разница есть только в уровне исполнителей", - цитирует Марша Mundo Deportivo.

Матч "Атлетико" - "Зальцбург" состоится во вторник в 23:00 по московскому времени.

В 1-м туре ЛЧ австрийцы сыграли вничью с "Локомотивом" (2:2), а испанцы были разгромлены "Баварией" (0:4).

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