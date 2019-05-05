Тренер "Зенита-2" Радимов необычно отреагировал на чемпионство питерского клуба

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов необычно отреагировал на чемпионство "Зенита".

"Оле-ола - вперёд, "Спартак" Москва, всегда! И город чемпионов - на Неве", - написал Радимов с своем twitter.

Напомним, что "Зенит" оформил свое пятое чемпионство за несколько туров до конца чемпионата. При этом у "Спартака" в два раза больше чемпионских титулов.

"Зенит-2" с 22 очками идет на последнем месте ФНЛ.

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