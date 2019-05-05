Тренер "Зенита-2" Радимов необычно отреагировал на чемпионство питерского клуба
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов необычно отреагировал на чемпионство "Зенита".
"Оле-ола - вперёд, "Спартак" Москва, всегда! И город чемпионов - на Неве", - написал Радимов с своем twitter.
Напомним, что "Зенит" оформил свое пятое чемпионство за несколько туров до конца чемпионата. При этом у "Спартака" в два раза больше чемпионских титулов.
"Зенит-2" с 22 очками идет на последнем месте ФНЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|58
|2
|Локомотив Москва
|27
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|27
|43
|6
|Арсенал Тула
|27
|42
|7
|Оренбург
|27
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|27
|36
|10
|Рубин
|27
|35
|11
|Урал
|27
|33
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|27
|28
|14
|Уфа
|27
|26
|15
|Анжи
|27
|20
|16
|Енисей Красноярск
|27
|19