Тренер "Зенита": "Команде не хватало Семака"

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Тренер "Зенита": "Команде не хватало Семака"

Игорь Симутенков, помощник наставника "Зенита" Сергея Семака, высказался о поражении от "Уфы" (0:1).

"Сегодня команда не показала всех своих возможностей. "Уфа" одержала заслуженную победу. Дождались своего шанса и реализовали его.

Команде не хватало Сергея Семака. Отсутствие наставника у бровки поля всегда сказывается на игроках", - заявил Симутенков.

Напомним, что Семак был дисквалифицирован на две игры (одна - условно) за оскорбление судей после матча с "Ахматом" (0:0).

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