Тренер "Зенита": "Команде не хватало Семака"
Игорь Симутенков, помощник наставника "Зенита" Сергея Семака, высказался о поражении от "Уфы" (0:1).
"Сегодня команда не показала всех своих возможностей. "Уфа" одержала заслуженную победу. Дождались своего шанса и реализовали его.
Команде не хватало Сергея Семака. Отсутствие наставника у бровки поля всегда сказывается на игроках", - заявил Симутенков.
Напомним, что Семак был дисквалифицирован на две игры (одна - условно) за оскорбление судей после матча с "Ахматом" (0:0).
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|Команда
|М
|О
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|Краснодар
|7
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|2
|Локомотив Москва
|7
|14
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Уфа
|7
|10
|10
|Динамо Москва
|7
|8
|11
|Урал
|6
|7
|12
|Ахмат
|6
|7
|13
|Крылья Советов
|6
|6
|14
|Тамбов
|7
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2