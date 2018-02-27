Тренер "Зенита" по физподготовке назвал самого физически развитого игрока команды
Тренер питерского "Зенита" по физподготовке Андреа Сканавино назвал самого физически развитого игрока команды.
"Я думаю, Кокорин. Он самый сильный с точки зрения футбольной готовности, к которой должен стремиться любой игрок. В первую очередь у Саши очень хорошие генетические данные, которые ему достались от родителей. Он сразу был готов к тому, чтобы стать футболистом, у него изначально хорошо были развиты все мышцы. Есть игроки, которым нужно делать больше упражнений на спину или на ноги. Кокорин же развит именно всесторонне. Для футбола это очень важно, поскольку повышаются скорость и выносливость. В определённых моментах матча Кокорин лучше использует те мышцы, которые ему достались генетически и которые он прорабатывает в зале. С этой точки зрения я говорю, что он самый сильный" - цитирует Сканавино официальный сайт "сине-бело-голубых".
В этом сезоне 26-летний Кокорин сыграл за "Зенит" 31 матч, забил 19 голов и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
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|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12