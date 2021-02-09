Тренер "Зенита" по физподготовке поделился новостями о состоянии Азмуна

Андреа Сканавино, тренер питерского "Зенита" по физподготовке, поделился информацией о ходе восстановления форварда команды Сердара Азмуна, сообщает "СЭ". Напомним, иранец получил травму во время одного из контрольных матчей зимнего сбора.

"Сердар очень хорошо отработал первый сбор, — отметил Сканавино. — Но, как я говорил, во время матчей всегда сохраняется вероятность получить травму. Азмун работает, чтобы быстрее вернуться".



Напомним, Азмун играет за "Зенит" с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий выходил на поле в 15 матчах РПЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.



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