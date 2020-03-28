Тренер "Зенита" показала несколько упражнений для людей, сидящих дома

Тренер по физической подготовке "Зенита" Мария Бурова показала упражнения для людей, находящихся дома на карантине.

Напомним, что по указу президента РФ Владимира Путина следующая неделя будет нерабочей.

Розыгрыш РПЛ был приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.

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