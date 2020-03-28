Тренер "Зенита" показала несколько упражнений для людей, сидящих дома
Тренер по физической подготовке "Зенита" Мария Бурова показала упражнения для людей, находящихся дома на карантине.
Напомним, что по указу президента РФ Владимира Путина следующая неделя будет нерабочей.
Розыгрыш РПЛ был приостановлен как минимум до апреля из-за пандемии коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20