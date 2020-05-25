Тренер "Зенита" рассказал о специфике тренировок футболистов после двухмесячной паузы

Тренер петербургского "Зенита" по физической подготовке Андреа Сканавино заявил, что из-за двухмесячной паузы из-за коронавируса у игроков могут возникнуть проблемы с частыми травмами.

"Игроки набирают форму, когда они играют. Поэтому нужны официальные игры. Обычная предсезонная подготовка включает товарищеские матчи, в которых игроки через ритм игры набирают форму. Во время матча происходят основные нагрузки, которые не получишь в обычной тренировке.

Но мы не можем проводить товарищеские игры. Поэтому первая игра чемпионата будет более сложная для игроков в плане формы. И это проблема каждой команды. Возможно, уровень первых игр не будет максимально интенсивным. Пять замен в этом плане помогут.

Одного месяца могло быть достаточно, чтобы подготовиться к играм, если бы все оставались в одинаковой ситуации. Но риск травм очень высок - из-за расписания, в котором будет три матча в неделю", - цитирует Сканавино "Гол".

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление чемпионата России намечено на 21 июня.

Не пропустите: "Зенит" празднует своё 95-летие| http://soccernews.ru