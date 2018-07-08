Тренер "Зенита" сделал заявление после крупной победы над "Динамо"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над московским "Динамо" (5:0) в товарищеском матче.

"Я думаю, сам результат не имеет архиважного значения. Конечно, любой результат важен, потому что это спортивный дух, необходимость побеждать. Сегодня обе команды хотели победить, пока счёт был ничейным, было очень много борьбы. Это очень хороший спарринг для нас, мы смогли посмотреть многих ребят на фоне уже достаточно хорошего соперника. Ну а счёт… Конечно, забили много, и то, что мы забиваем, приятно, но анализировать будем, прежде всего качество игры. А результат может быть любым, этим и интересен футбол", - приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Напомним, что дублем в этой встрече отметился Лука Джорджевич, еще по мячу забили Эрнани, Роберт Мак и Илья Скроботов.

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