Тренер "Зенита" Тимощук заразился коронавирусом

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заразился коронавирусом.

Как сообщает Sport24, именно по этой причине Тимощука не было на тренерской скамье в последних играх.

Напомним, что сегодня "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1. После 17 туров питерский клуб лидирует в РПЛ.

Тимощук выступал за "Зенит" в качестве футболиста с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Он входит в тренерский штаб с 2017 года.

Читайте также: Семак продолжит тренировать "Зенит". | http://soccernews.ru