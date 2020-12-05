Тренер "Зенита" Тимощук заразился коронавирусом
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук заразился коронавирусом.
Как сообщает Sport24, именно по этой причине Тимощука не было на тренерской скамье в последних играх.
Напомним, что сегодня "Зенит" разгромил "Урал" со счетом 5:1. После 17 туров питерский клуб лидирует в РПЛ.
Тимощук выступал за "Зенит" в качестве футболиста с 2007 по 2009 год, а также с 2013 по 2015 год. Он входит в тренерский штаб с 2017 года.
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