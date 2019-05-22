Тренер женской команды "Челси" выступает за уменьшение размера ворот
Главный тренер женской команды "Челси" Эмма Хейз заявила, что необходимо уменьшить ворота в женских футбольных соревнованиях.
"Если футболист и футболистка прыгнут с места, то мужчина прыгнет дальше. У нас разные физические возможности.
В женском футболе голкиперов подвергают критике, но ворота для них слишком велики. Нам не надо полностью копировать мужской футбол, нужно провести адаптацию к нашим возможностям", - приводит слова Хейз Metro.
Читайте также: Местре: "У "Реала" нет женской команды - это позор". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
В "Сочи" прокомментировали интерес к Глушакову и Денисову
-
Тренер женской команды "Челси" выступает за уменьшение размера ворот
-
"Локомотив" - обладатель Кубка России
-
"Севилья" нацелилась на форварда "Милана" Кастильехо
-
Фанаты "Спартака" начали акцию с граффити против Дениса Глушакова
-
Коутинью приступил к тренировкам в общей группе "Барселоны"
-
Аллегри - лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов
-
1
Ракитич: "Гризманн - один из лучших в мире. Я бы хотел видеть его в нашей команде"
-
Каррера: "Я хотел бы тренировать в России, мне понравилось"
-
Кабальеро: "Я легко принял решение остаться в таком великом клубе, как "Челси"
-
Официально: дортмундская "Боруссия" подписала Юлиана Брандта
-
"Севилья" осталась без главного тренера
-
Юнес Намли: "Я очень рад тому, что перешел в "Краснодар", это чудесный клуб"
-
Марадона арестован в аэропорту Буэнос-Айреса из-за долга бывшей девушке
-
Смолов и Погребняк в старте на матч финала Кубка России "Локомотив" - Урал"
-
Наставник "Марселя" Гарсия по окончании сезона покинет клуб
-
Сарри: "Если моя судьба в "Челси" зависит от финала ЛЕ, я немедленно покину клуб"
-
Панюков: "Какой смысл мне возвращаться в "Зенит"? Слушать гимн Лиги чемпионов со скамейки?"
-
1
Гризманн: "Чтобы совершить каминг-аут нужно быть невероятно храбрым, я поддержу этот поступок"
-
"Краснодар" подписал полузащитника "Зволле" Намли
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16