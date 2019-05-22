Тренер женской команды "Челси" выступает за уменьшение размера ворот

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Тренер женской команды "Челси" выступает за уменьшение размера ворот

Главный тренер женской команды "Челси" Эмма Хейз заявила, что необходимо уменьшить ворота в женских футбольных соревнованиях.

"Если футболист и футболистка прыгнут с места, то мужчина прыгнет дальше. У нас разные физические возможности.

В женском футболе голкиперов подвергают критике, но ворота для них слишком велики. Нам не надо полностью копировать мужской футбол, нужно провести адаптацию к нашим возможностям", - приводит слова Хейз Metro.

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