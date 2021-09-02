Тренер женской команды "Манчестер Юнайтед" прокомментировал трансфер Роналду

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Тренер женской команды "Манчестер Юнайтед" прокомментировал трансфер РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер женской команды "Манчестер Юнайтед" Марк Скиннер прокомментировал трансфер Криштиану Роналду.

"Мы, как персонал, – дело даже не в игроках – чувствуем, что с возвращением Криштиану мы становимся частью более крупной конструкции клуба. Можно почувствовать, как меняется атмосфера в командах.

Я разговаривал с теми, кто был здесь долгое время, потому что, очевидно, именно так можно узнать историю клуба, и они чувствуют новую энергию, сосредоточенность, связь с драйвом во всех командах.

Хотя Манчестер может быть довольно серым, определенно кажется, что происходит прилив энергии от всех команд внутри и вокруг "Манчестер Юнайтед", – сказал Скиннер.

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