Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду

Теги жиронареал мадрид

Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду

Наставник "Жироны" Пабло Мачин поделился ожиданиями от матча против "Реала".

"Месси и Роналду великолепные игроки из двух великих команд. Но "Барселона" больше зависит от Месси, чем "Реал" - от Роналду. Когда Месси не забивает, то по крайней мере делает результативную передачу или начинает голевую атаку. Да, мы пытались закрыть Месси.

"Реал" более вариативен в плане забивания голов. Будем стараться остановить их" - приводит слова Мачина As.

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