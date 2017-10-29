Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду

Наставник "Жироны" Пабло Мачин поделился ожиданиями от матча против "Реала".

"Месси и Роналду великолепные игроки из двух великих команд. Но "Барселона" больше зависит от Месси, чем "Реал" - от Роналду. Когда Месси не забивает, то по крайней мере делает результативную передачу или начинает голевую атаку. Да, мы пытались закрыть Месси.

"Реал" более вариативен в плане забивания голов. Будем стараться остановить их" - приводит слова Мачина As.

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