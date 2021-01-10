Тренера "Барселоны" удалили в матче с "Гранадой" за оскорбление соперника

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Тренера "Барселоны" удалили в матче с "Гранадой" за оскорбление соперника

Тренер вратарей "Барселоны" Хосе Рамон де ла Фуэнте был удален в матче 18-го тура чемпионата Испании с "Гранадой" (4:0) за оскорбление соперника, сообщает Carrusel Deportivo.

"Де ла Фуэнте обратился к тренерскому штабу "Гранады" со словами "Ты идиот, клоун", – говорится в послематчевом протоколе.

За подобное поведение тренеру каталонского грозит дисквалификация на 4 матча.

После 18 туров "Барселона" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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