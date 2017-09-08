Тренера "Хаддерсфилда" Вагнера признали лучшим тренером АПЛ в августе

Наставник "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер стал лучшим тренером АПЛ в августе.

Клуб в первых трех турах добыл 7 очков и в настоящее время находится на третьем месте в турнирной таблице.

Напомним, что "Хаддерсфилд" в прошлом сезоне вышел в АПЛ.

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