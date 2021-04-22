Тренера "Шахтёра" зовут в Катар
Фото сайт "Шахтёра"
Наставник "Шахтёра" Луиш Каштру может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
По информации Maisfuetbol, в услугах 59-летнего специалиста заинтересованы несколько клубов из Катара.
Напомним, что контракт португальца с "горняками" истекает по окончании этого сезона.
Каштру возглавляет "Шахтёр" с 2019 года и выиграл с командой один трофей.
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