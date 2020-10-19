Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве
Тренер-селекционер "Спартака" Сергей Гладышев был избит в Москве, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
По сведениям издания, специалист получил черепно-мозговую травму и перелом ребер. Нападение произошло 5 октября в районе Сокольники.
59-летний Гладышев работает в системе "Спартака" два месяца. Он занимается подбором футболистов в академию московского клуба.
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