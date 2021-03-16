Тренера загребского "Динамо" приговорили к тюремному заключению
Наставник загребского "Динамо" Зоран Мамич осуждён за мошенничество, сообщает официальный сайт клуба.
Тренера признали виновным и приговорили к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения.
В связи с решением суда Мамич покинул загребское "Динамо". Совет директоров утвердил его отставку.
49-летний специалист возглавлял команду с 2013 по 2016, а также с 2020 по 2021 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|36
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|2
|Риека
|36
|75
|3
|Хайдук Сплит
|36
|50
|4
|Локомотива
|36
|46
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|Загреб
|36
|46
|6
|Славен Копривница
|36
|42
|7
|Сплит
|36
|41
|8
|Осиек
|36
|36
|9
|Истра 1961
|36
|35
|10
|Задар
|36
|32