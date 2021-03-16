Тренера загребского "Динамо" приговорили к тюремному заключению

Теги динамо загреб

Тренера загребского "Динамо" приговорили к тюремному заключению

Наставник загребского "Динамо" Зоран Мамич осуждён за мошенничество, сообщает официальный сайт клуба.

Тренера признали виновным и приговорили к 4 годам и 8 месяцам тюремного заключения.

В связи с решением суда Мамич покинул загребское "Динамо". Совет директоров утвердил его отставку.

49-летний специалист возглавлял команду с 2013 по 2016, а также с 2020 по 2021 год. 

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