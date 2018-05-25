"Тренеришка" для "Арсенала": чего ждать от Унаи Эмери в Англии?

23 мая официальный сайт лондонского "Арсенала" объявил о подписании контракта с 46-летним испанским тренером Унаи Эмери. Эпоха Венгера закончилась… Она ушла в историю после 22 лет и больше тысячи сыгранных матчей. Если быть откровенным, выбор Эмери не стал очень уж неожиданным. Еще когда француз только объявил о своем уходе, пресса начала вбрасывать различную информацию от том, кто же станет наследником великого Арсена. На футбольном горизонте начали появляться различные персоны: Тьерри Анри, Патрик Виейра, Микель Артета, Карло Анчелотти и даже Пауло Фонсека. Становится очевидно, что "Арсенал" искал "бюджетного" перспективного тренера, который сможет дать результат на длинном отрезке времени.

На протяжении карьеры Эмери тренировал 6 разных клубов, с которыми выиграл 9 трофеев. По-настоящему тренер смог заявить о себе еще в "Валенсии", которая в период с 2009 по 2012 года выигрывала "остальной" чемпионат Испании после бессменных королей в лице "Барселоны" и "Реала". Кроме того, испанец трижды выигрывал Лигу Европы с "Севильей" и хорошенько порезвился во Франции у руля ПСЖ. Однако, все эти успехи, как и наличие в резюме графы "работал с Неймаром", до сих пор не дают возможности поставить к словосочетанию "тренер Эмери" приставку "топ". Провал в "Спартаке", работа с середняками и отсутствие конкуренции во Франции не дают поставить испанца в ряд с такими специалистами как Карло Анчелотти или Жозе Моуринью. Возможно, работа в "Арсенале" изменит данную ситуацию.

Тренерский путь Эмери нельзя назвать простым, однако он очень хорошо выстроенный. В отличии от многих тренеров, он начинал с низов, возглавляя клубы низших дивизионов Испании. При этом, каждая из его команд, будь то "Лорка Депортиво" или "Альмерия", непременно повышались в классе, а сам тренер дважды становился лучшим тренером Сегунды.

Интересно, что путь испанского наставника постоянно движется вверх. И даже переход из ПСЖ в "Арсенал" нельзя назвать шагом назад. Испанец уходит из чемпионата, где "монополия на выигрыши" принадлежит одному клубу, и приходит в лигу, где приборы для измерения уровня конкуренции просто зашкаливают

Как будет играть "Арсенал" при Унаи Эмери

Унаи Эмери – очень гибкий и подкованный тренер. В течении карьеры он успел поездить по разным стажировкам в Южной Америке и Европе. Кроме того, 46-летний испанец – образец подготовки к матчам и мастер анализа игры команды. Разные источники утверждают, что специалист мог 10 раз просмотреть матч ПСЖ и выудить мельчайшие ошибки в действиях своих футболистов.

Баск предпочитает футбол, построенный на коротких передачах и высоком прессинге. Из этого следует, что "Арсенал", который при Венгере старался контролировать мяч внизу, не очень поменяется в плане ведения игры. Кроме того, "канониры" будут постоянно ориентированы на атаку. Об этом на своей первой пресс-конференции заявил сам Эмери, когда отметил: "Мне лучше выиграть со счетом 5:4, чем 1:0". Однако, баск должен быть очень осторожным, ведь все провалы и недочеты, которые не влияли на результаты во Франции, будут очень серьезно ломать команду в Англии. Любое проявление бездумного атакующего порыва будет пресекаться и наказываться. Если учитывать общий подход к игре, то Эмери скорее будет оглядываться не на "Пари Сен-Жермен", а на свои "Валенсию" и "Севилью", которые имели ту же роль в лиге, которую сейчас имеют "канониры".

На протяжении карьеры Унаи Эмери использовал две основные тактические схемы: 4-2-3-1 и 4-3-3. Первую баск успешно применял на родине, тренируя "Валенсию" и "Севилью". Голландский же вариант был частью игры "Пари Сен-Жермена" и "Альмерии". Кроме того, Эмери почти никогда не затевал массовую чистку и применял ту тактическую модель, в которую играли его предшественники. Вполне вероятно, что и в "Арсенале" испанский наставник не будет резать все то, что нарабатывалось годами. До экспериментов с тремя защитниками, Венгер долгое время использовал классическую 4-2-3-1. С учетом нынешнего подбора игроков, такая расстановка вполне подходит "Арсеналу", однако некоторые позиции однозначно будут нуждаться в усилении

Какие позиции стоит усилить Эмери?

Уже сейчас появляется информация, что Унаи Эмери готов пригласить к себе в команду 26-летнего полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери. Центр поля "Арсенала" однозначно нуждается в усилении и хавбек, который по манере игры напоминает Н’Голо Канте и Хави, однозначно усилит опорную зону "канониров" и привнесет надежность в оборонительные порядки.

Однако, на ряду с полузащитой, "Арсеналу" стоит подумать и о центральной линии защиты, которая не имеет нужного количества топовых исполнителей. В прошлом сезоне "канониры" пропустили 51 гол, что на 13 больше, чем худшие представители ТОП-5 в этом компоненте – "Челси" и "Ливерпуль". Светлым пятном можно считать разве что Шкодрана Мустафи, который хоть и наошибался в нужных матчах, однако стал лучшим центрбеком АПЛ по версии WhoScored. Кроме того, в заявке находятся уже немолодые Лоран Косельни и Пер Мертезакер, а также перспективные Роб Холдинг, Калум Чемберс и Константинос Мавропанос. Учитывая то, что Эмери умеет находить и развивать таланты (чего стоят Джовани Ло Чельсо и Адриан Рабьо в ПСЖ), испанец вполне способен найти человека в пару к Мустафи среди этих троих футболистов. Однако, количество пропущенных голов наталкивает на мысль, что топовый защитник "канонирам" просто необходим.

Слабые стороны Эмери

Кроме всего прочего, с именем Унаи Эмери связывают несколько особенностей, которые могут помешать адаптироваться в "Арсенале". Во-первых, Эмери никогда не работал в АПЛ, да и в целом не имел особых успехов за пределами Испании. "Спартаковский" этап карьеры был провален, а нынешнему ПСЖ с его бюджетом и игроками сложнее не выиграть чемпионат, чем одержать в нем победу. В Лиге чемпионов, которая являлась главным показателем работы, баск счастья так и не сыскал. Все основные успехи Эмери приходились на работу в родной среде. Да и чего уж там греха таить, даже Гвардиола не смог показать ничего впечатляющего в свой первый сезон в Англии. Адаптация Эмери к новым реалиям станет ключевой проблемой для испанца. И если он не примет правила игры, то рискует незамедлительно покинуть Лондон.

В течении карьеры Эмери не тренировал один клуб больше 4 лет. Дольше всего баск задержался в "Валенсии", которую возглавлял в 2008-2012 годах. В этом плане испанец явно не подходит на роль "нового Венгера", который будет работать в клубе десятилетиями. Весьма вероятно, что уже через несколько лет руководство "Арсенала" снова вернется к поиску нового тренера.

46-летний испанец не всегда мог совладать с отдельными футболистами в своих командах. Самый яркий пример – Неймар. Нельзя утверждать точно, однако, по информации многих изданий, именно бразилец стал центральным персонажем в раздевалке "Пари Сен-Жермен" после переезда в клуб. Квинтэссенцией подобных выражений стал конфликт Кавани и Неймара из-за права на пробития пенальти (!). Можно также вспомнить более ранний вариант, когда Артем Дзюба был явно не в восторге от работы "тренеришки" в московском "Спартаке". В составе "Арсенала" играют такие суперзвезды, как Пьер-Эмерик Обамеянг, Месут Озил и Петер Чех, поэтому Эмери уже с первого дня придется ставить себя лидером коллектива.

Перспективы "Арсенала" при Эмери

Очевидно, что Унаи Эмери потребуется некоторое время на адаптацию в новом чемпионате. Так что моментальных успехов и сиюминутных чемпионств ждать не стоит. Однако, если 46-летний баск покажет все свое мастерство, то через 2-3 года команда может вернуться в четверку лучших и снова сыграть в Лиге чемпионов. А вот лидерские перспективы у "канониров" совсем не радужны. Если в команду не придут топовые игроки, то ей и дальше будет очень сложно конкурировать с клубами из Манчестера, которые тратят на усиление состава сотни миллионов фунтов. Унаи Эмери может вернуть "Арсенал" в большую игру! Многое будет зависеть от тактических находок испанца и исполнителей, которые поиграют за клуб в ближайшие годы.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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