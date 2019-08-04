Тренерские штабы "Тамбова" и "Арсенала" определились с составами на матч 4-го тура РПЛ

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Тренерские штабы "Тамбова" и "Арсенала" определились с составами на матч 4-го тура РПЛ

Стало известно, кто будет выступать в матче 4-го тура РПЛ "Тамбов" - "Арсенал".

Матч состоится сегодня, 4 августа. Начало - в 16:30 (мск).

"Тамбов": Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Маркелов, Чуперка, Карасёв, Килин, Аппаев, Костюков.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Осипенко, Кулик, Клёнкин, Бенито, Мамтов, Конате.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес Дельгадо, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Ткачёв, Пантелеев, Банда, Аджоев, Тудорие.

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