Тренерский штаб "Динамо" пройдет стажировку в испанском топ-клубе
Тренерский шатб "Динамо" во время зимнего перерыва отправится на стажировку.
Сообщается, что наставник команды Кирилл Новиков, а также его помощники Виталий Гришин, Юрий Бавыкин и Дмитри Изотов получат шанс поучиться у тренера "Атлетико" Диего Симеоне.
"Тренеры "Динамо" неделю проведут в расположении мадридского клуба, где получат возможность ознакомиться с тренировками "Атлетико", пообщаются с Симеоне, а также ознакомятся с работой молодежной команды и академии "матрасников", - заявили в пресс-службе "Динамо".
После 19 туров "Динамо" идет в РПЛ на 8-м месте, имея в активе 24 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9