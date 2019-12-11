Тренерский штаб "Динамо" пройдет стажировку в испанском топ-клубе

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Тренерский штаб "Динамо" пройдет стажировку в испанском топ-клубе

Тренерский шатб "Динамо" во время зимнего перерыва отправится на стажировку.

Сообщается, что наставник команды Кирилл Новиков, а также его помощники Виталий Гришин, Юрий Бавыкин и Дмитри Изотов получат шанс поучиться у тренера "Атлетико" Диего Симеоне.

"Тренеры "Динамо" неделю проведут в расположении мадридского клуба, где получат возможность ознакомиться с тренировками "Атлетико", пообщаются с Симеоне, а также ознакомятся с работой молодежной команды и академии "матрасников", - заявили в пресс-службе "Динамо".

После 19 туров "Динамо" идет в РПЛ на 8-м месте, имея в активе 24 очка.

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