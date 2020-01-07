Тренерский штаб Конте заработал на увольнении из "Челси" более 30 миллионов евро
Стало известно, сколько "Челси" заплатил Антонио Конте и членам его тренерского штаба за увольнение в 2018 году.
По информации Sky Sports, досрочное расторжение контракта с итальянцем и его помощниками обошлось "синим" в 31,2 миллионов евро. В эту сумму также вошли судебные издержки.
Кроме того, сообщается, что с 2004 года, то есть в эпоху Романа Абрамовича, лондонский клуб потратил на компенсации тренерам более 105 миллионов евро.
Конте возглавлял "Челси" с 2016 по 2018 год и выиграл с командой два трофея - АПЛ и Кубок Англии.
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