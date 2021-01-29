Тренерский штаб "Манчестер Юнайтед" недоволен уровнем реализации Рэшфорда
Нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду придётся дополнительно тренироваться, сообщает ESPN.
По сведениям издания, форварду предстоит отрабатывать удары по воротам, чтобы улучшить реализацию моментов.
Тренерский штаб "красных дьяволов" считает, что 23-летний футболист стал слишком предсказуем в этом компоненте.
Статистика указывает, что в текущем сезоне звёздный англичанин упустил 7 явных голевых моментов.
Рэшфорд в нынешней кампании забил 15 мячей и сделал 10 ассистов в 32 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18