Тренерский штаб "Реала" планирует к августу привести игроков на пик формы

Стало известно, какого плана будут придерживаться тренеры мадридского "Реала" к возобновлению сезона. Об этом сообщает As.

По данным источника, с 11 мая футболисты занимаются на базе. По плану тренерского штаба, игроки должны достичь пика своей формы к началу августа. Именно в этом месяце должен пройти ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (первая встреча - 1:2).

Отметим, что в Англии тренировки на базе начались значительно позднее - 19 мая.

Напомним, соревнования и тренировки были приостановлены на 2 месяца из-за пандемии коронавиурса.

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