Тренерский штаб "Реала" пополнился перспективным специалистом

Альберт Селадес вошёл в тренерский штаб мадридского "Реала", сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист стал помощником наставника "сливочных" Хулена Лопетеги. Ранее он занимал аналогичную должность в сборной Испании.

Селадес известен по работе с испанской сборной в возрасте до 21 года. На молодёжном Евро-2017 команда под его руководством завоевала серебряные медали.

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