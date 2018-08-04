Тренерский штаб "Реала" пополнился перспективным специалистом

Теги реал мадридхулен лопетегиальберт селадес

Тренерский штаб "Реала" пополнился перспективным специалистом

Альберт Селадес вошёл в тренерский штаб мадридского "Реала", сообщает официальный сайт клуба.

42-летний специалист стал помощником наставника "сливочных" Хулена Лопетеги. Ранее он занимал аналогичную должность в сборной Испании.

Селадес известен по работе с испанской сборной в возрасте до 21 года. На молодёжном Евро-2017 команда под его руководством завоевала серебряные медали.

Не пропустите: Лопетеги: "Мы очень усердно работаем на тренировках и с нетерпением ждем начало нового сезона". | http://soccernews.ru

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