Тренерский штаб сборной Аргентины может убрать Кабальеро из стартового состава
Тренерский штаб сборной Аргентины может убрать вратаря Вилли Кабальеро из стартового состава, сообщает TYC Sports.
По информации источника, наставник "альбиселесте" Хорхе Сампаоли опасается, что после грубой ошибки в матче с Хорватией голкипер "Челси" не сможет справиться с давлением в преддверии решающего поединка с Нигерией.
Если Кабальеро всё-таки окажется на скамейке запасных, то с "суперорлами" сыграет 31-летний страж ворот "Ривер Плейт" Франко Армани.
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