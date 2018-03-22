Тренерский штаб сборной Бразилии назвал стартовый состав на товарищеский матч с Россией

Тренерский штаб сборной Бразилии во главе с Тите определился со стартовым составом команды на товарищеский матч с Россией.

Вратарь: Алиссон;

Защитники: Дани Алвес, Миранда, Тиаго Силва, Марсело;

Полузащитники: Каземиро, Паулиньо, Филиппе Коутиньо;

Нападающие: Виллиан, Дуглас Коста, Габриэл Жезус.

Напомним, что матч Россия - Бразилия состоится в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени. Место проведения встречи - московский стадион "Лужники".

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