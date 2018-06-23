Тренерский штаб сборной Испании опасается встречи с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018
Тренерский штаб сборной Испании опасается встречи с Россией в 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года, об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на осведомлённые источники.
В стане "Фурии Рохи" бытует мнение, что команда Станислава Черчесова отлично физически подготовлена. Кроме того, испанцы считают, что серьёзная поддержка хозяев мундиаля на трибунах является весомым козырем.
Поэтому сборная Испании предпочитает попасть в первом раунде плей-офф на Уругвай, который пока находится не в лучшей форме и выглядит тяжело.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Нигерия
|2
|3
|3
|Исландия
|2
|1
|4
|Аргентина
|2
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0