Тренерский штаб сборной Испании опасается встречи с Россией в 1/8 финала ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Испании опасается встречи с Россией в 1/8 финала Чемпионата Мира 2018 года, об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на осведомлённые источники.

В стане "Фурии Рохи" бытует мнение, что команда Станислава Черчесова отлично физически подготовлена. Кроме того, испанцы считают, что серьёзная поддержка хозяев мундиаля на трибунах является весомым козырем.

Поэтому сборная Испании предпочитает попасть в первом раунде плей-офф на Уругвай, который пока находится не в лучшей форме и выглядит тяжело.

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