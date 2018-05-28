Тренерский штаб сборной Испании определился с заменой для Карвахаля

Тренерский штаб сборной Испании определился с заменой для защитника "Реала" Дани Карвахаля.

Напомним, что правый фулбек "сливочных" получил травму в субботнем финале Лиги Чемпионов и теперь рискует пропустить ЧМ-2018.

Как сообщает El Mundo Deportivo, тренеры "Фурии Рохи" остановили свой выбор на Серхи Роберто из "Барселоны".

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