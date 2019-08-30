Тренерский штаб сборной Италии вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020

Стало известно, кто вызван в сборную Италию для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Арменией (5 сентября) и Финляндии (8 сентября).

Главный тренер национальной команды - Роберто Манчини.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино");

защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Маттиа Де Шильо ("Ювентус"), Эмерсон Палмери ("Челси"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Джанлука Манчини ("Рома"), Лука Пеллегрини ("Кальяри"), Алессио Романьоли ("Милан");

полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Бриан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Стефано Сенси ("Интер"), Марко Верратти (ПСЖ);

нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Шанхай Шэньхуа"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Кевин Лазанья ("Удинезе").

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