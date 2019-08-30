Тренерский штаб сборной Италии вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020
Стало известно, кто вызван в сборную Италию для участия в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Арменией (5 сентября) и Финляндии (8 сентября).
Главный тренер национальной команды - Роберто Манчини.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино");
защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Маттиа Де Шильо ("Ювентус"), Эмерсон Палмери ("Челси"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Джанлука Манчини ("Рома"), Лука Пеллегрини ("Кальяри"), Алессио Романьоли ("Милан");
полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Бриан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Лоренцо Пеллегрини ("Рома"), Стефано Сенси ("Интер"), Марко Верратти (ПСЖ);
нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Шанхай Шэньхуа"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Кевин Лазанья ("Удинезе").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|1
|3
|2
|Лацио
|1
|3
|3
|Наполи
|1
|3
|4
|Аталанта
|1
|3
|5
|Торино
|1
|3
|6
|Брешия
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Дженоа
|1
|1
|10
|Рома
|1
|1
|11
|Болонья
|1
|1
|12
|Хеллас Верона
|1
|1
|13
|Фиорентина
|1
|0
|14
|СПАЛ
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Милан
|1
|0
|18
|Парма
|1
|0
|19
|Сампдория
|1
|0
|20
|Лечче
|1
|0