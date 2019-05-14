Тренерский штаб сборной России определился с расширенным списком игроков на матчи с Сан-Марино и Кипром

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Тренерский штаб сборной России определился с расширенным списком игроков на матчи с Сан-Марино и Кипром

Стало известно, кто вошел в расширенный список футболистов, который будут вызваны для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино и Кипром.

На данный момент в списке 37 игроков. Окончательное решение по тому, кто будет вызван на матчи будет принято на следующей неделе.

Вратари: Александр Беленов ("Уфа"), Маринато Гилерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Медзь" Польша), Андрей Лунев ("Зенит"), Сергей Песьяков ("Ростов"), Антон Шунин ("Динамо").

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Витесс" Голландия), Федор Кудряшов ("Истанбул Башакшехир" Турция), Михаил Меркулов ("Урал"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба - "Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Егор Сорокин ("Рубин"), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов ("Ростов").

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба - "Арсенал"), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все - "Локомотив"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако" Франция), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Ростов"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Алексей Сутормин ("Оренбург"), Антон Швец ("Ахмат").

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада-Болеслав" Чехия), Федор Смолов ("Локомотив"), Федор Чалов (ЦСКА).

Напомним, матч с Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, а с Кипром сборная России встретится 11 июня в Нижнем Новгороде.

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