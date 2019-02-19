Тренерский штаб сборной России посетил дебютный матч Кудряшова за "Истанбул"

Тренерский штаб сборной России посетил дебютный матч защитника национальной команды Фёдора Кудряшова за "Истанбул".

В Турцию прибыли Станислав Черчесов и несколько его ассистентов. Игра проходила в Анталье.

Напомним, что Кудряшов забил победный гол в матче с "Антальяспором".

Россиянин присоединился к "Истанбулу" этой зимой на правах свободного агента.

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