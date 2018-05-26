Тренерский штаб сборной России посетит матч Саудовская Аравия - Италия
Тренерский штаб сборной России посетит товарищеский матч между сборными Саудовской Аравии и Италии, который пройдет 28 мая в Австрии.
"Недавно разговаривал с Андреем Шевченко, его сборная Украины играла с командой Саудовской Аравии, а Сергей Ребров работал там в клубе, из которого в национальной команде сразу восемь игроков. Арабы отдали своих лидеров в испанские клубы в бесплатную аренду - это путь к тому, чтобы улучшить готовность. Пусть арендованные игроки не часто выходят на поле, но даже на тренировках повышают свой уровень.
Эта практика началась с приходом нового главного тренера Хуана Антонио Пицци, который раньше тренировал сборную Чили. Сейчас мы видим, что аравийская команда по построению игры все больше становится похожа на чилийскую. 28 мая она в австрийском Санкт-Галлене будет проводить контрольный матч с командой Италии. Планируем посмотреть его, ведь это совсем недалеко от места нашего сбора", - сказал наставник российской сборной Станислав Черчесов.
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