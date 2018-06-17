Тренерский штаб сборной России принял решение по Дзагоеву

Хавбек сборной России Алан Дзагоев пропустит игру с Египтом.

Как сообщает твиттер сборной, футболист останется в Москве, где будет продолжать реабилитационный курс.

Напомним, что поединок между сборными России и Египта состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

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