Тренерский штаб "Шахтёра" набросился на арбитра после матча с "Зарей"
Тренерский штаб "Шахтёра" во главе с Паулу Фонсекой набросился на арбитра после матча 19-го тура чемпионата Украины против "Зари".
Португальский специалист и его помощники были крайне недовольны работой судьи, который удалил трёх игроков "горняков" и назначил в ворота донецкой команды пенальти на последних минутах встречи.
Видео: Фонсека и его тренерский штаб набросились на арбитра
Не пропустите: Генеральный директор "Шахтера": "Никогда не видел такого судейского беспредела". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Marca окрестила удар Кокорина в матче с "Ахматом" промахом года
-
"Челси" и "Тоттенхэм" в январе поборются за хавбека "Эвертона"
-
Зидан поделился ожиданиями от участия в Клубном Чемпионате Мира
-
Гюндоган: "Чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена"
-
Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Клубы АПЛ интересуются голкипером "Зари"
-
"Амкар" проведет матч с соперником ЦСКА по Лиге Европы
-
Непомнящий советует Дзюбе сменить клуб
-
Ван Гал: "Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует"
-
Мората не сыграет против "Хаддерсфилда"
-
Рибери: "Я не боюсь потерять свое место в составе, потому что знаю свои качества"
-
Серхи Роберто: "Мы очень хотим сыграть с "Челси"
-
Нойер: "Уверен, что во втором круге сыграю свои матчи"
-
Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"
-
Испытание "Терьерами": "Челси" едет в гости к домашнему "Хаддерсфилду"
-
"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии
-
Федун: "Нас ждут интересные матчи с "Атлетиком"
-
Жиру может уйти в аренду зимой
-
Эпичный промах Кокорина попал в ленту британских СМИ
-
Наставник "Атлетика" поделился ожиданиями от противостояния со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12