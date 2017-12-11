Тренерский штаб "Шахтёра" набросился на арбитра после матча с "Зарей"

Теги шахтер донецкзаря луганскпаулу фонсека

Тренерский штаб "Шахтёра" набросился на арбитра после матча с "Зарей"

Тренерский штаб "Шахтёра" во главе с Паулу Фонсекой набросился на арбитра после матча 19-го тура чемпионата Украины против "Зари".

Португальский специалист и его помощники были крайне недовольны работой судьи, который удалил трёх игроков "горняков" и назначил в ворота донецкой команды пенальти на последних минутах встречи.

Видео: Фонсека и его тренерский штаб набросились на арбитра

Не пропустите: Генеральный директор "Шахтера"​: "Никогда не видел такого судейского беспредела". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 19 42
2 Динамо Киев 18 39
3 Ворскла 19 31
4 Заря Луганск 19 27
5 Верес Ровно 19 26
6 Олимпик Донецк 18 25
7 Мариуполь 18 23
8 Александрия 19 19
9 Звезда Кропивницкий 19 18
10 Черноморец Одесса 19 17
11 Карпаты Львов 18 15
12 Сталь Каменское 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов