Тренерский штаб "Шахтёра" набросился на арбитра после матча с "Зарей"

Тренерский штаб "Шахтёра" во главе с Паулу Фонсекой набросился на арбитра после матча 19-го тура чемпионата Украины против "Зари".

Португальский специалист и его помощники были крайне недовольны работой судьи, который удалил трёх игроков "горняков" и назначил в ворота донецкой команды пенальти на последних минутах встречи.

Видео: Фонсека и его тренерский штаб набросились на арбитра

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