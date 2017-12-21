Тренерский штаб "Уфы" побывал в расположении "Интера"

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Тренерский штаб "Уфы" побывал в расположении "Интера"Представители тренерского штаба "Уфы" посетили тренировочную базу "Интера".

Сотрудники российского клуба на протяжении недели наблюдали за тренировочным процессом миланского клуба.

"Не секрет, что Александр Низелик долгое время работал вместе с нынешним главным тренером "Интера" Лучано Спаллетти. Именно по приглашению итальянского специалиста мы смогли посетить "Интер" и на протяжении недели наблюдали, как работает одна из сильнейших футбольных команд мира. Кроме того, на данный момент я являюсь соискателем категории PRO, и эта поездка стала для меня учебной стажировкой.

Каждый день мы приезжали на учебно-тренировочную базу "Интернационале", которая находится в 20 км от самого города. Мария Бурова в большей степени была в тесном контакте с медицинским штабом команды, Юрий Перескоков наблюдал за работой вратарей, а мы с Александром Низеликом делали акцент на построение учебно– тренировочного процесса "Интера". Помимо тренировок за неделю в Милане мы успели посетить три футбольных матча – две игры на Кубок Италии "Интер" – "Порденоне", "Милан" – "Верона" и один матч чемпионата страны "Интер" – "Удинезе", - сказал  старший тренер "Уфы" Сергей Томаров. | soccernews.ru

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