Тренерский штаб "Уфы" побывал в расположении "Интера"

Представители тренерского штаба "Уфы" посетили тренировочную базу "Интера".

Сотрудники российского клуба на протяжении недели наблюдали за тренировочным процессом миланского клуба.

"Не секрет, что Александр Низелик долгое время работал вместе с нынешним главным тренером "Интера" Лучано Спаллетти. Именно по приглашению итальянского специалиста мы смогли посетить "Интер" и на протяжении недели наблюдали, как работает одна из сильнейших футбольных команд мира. Кроме того, на данный момент я являюсь соискателем категории PRO, и эта поездка стала для меня учебной стажировкой.



Каждый день мы приезжали на учебно-тренировочную базу "Интернационале", которая находится в 20 км от самого города. Мария Бурова в большей степени была в тесном контакте с медицинским штабом команды, Юрий Перескоков наблюдал за работой вратарей, а мы с Александром Низеликом делали акцент на построение учебно– тренировочного процесса "Интера". Помимо тренировок за неделю в Милане мы успели посетить три футбольных матча – две игры на Кубок Италии "Интер" – "Порденоне", "Милан" – "Верона" и один матч чемпионата страны "Интер" – "Удинезе", - сказал старший тренер "Уфы" Сергей Томаров. | soccernews.ru