Тренерский триатлон. Когда команды в АПЛ меняли по три тренера за сезон

Этот сезон многие вспомнят с улыбкой. Неожиданные повороты, романтические возвращения легендарных футболистов, триумф аутсайдеров – было интересно. Но не всем повезло. Например, «Фулхэм» назначил уже третьего своего тренера. Времена тяжёлые? Да нет, так бывало и раньше. Вспоминаем вместе.

«Кристал Пэлас» (1997-98)

Подписав знаменитого Аттилио Ломбардо, «Кристал Пэлас» надеялся на величие в наступающем сезоне. Не тут-то было. В первой половине всё было хорошо: подопечные Стива Коппелла привыкали к середине таблицы. Но затем что-то пошло не так, и в миг «орлы» рухнули в зону смерти. Коппелл поднялся в правящую верхушку, а его место заняли играющие тренеры Ломбардо и Томас Бролин. У них ничего не получилось, и последним попытал удачу Рэй Левингтон, который уже сделать ничего не мог.

«Лестер» (2001-02)

Сезон 2001-02 для «Лестера» начался катастрофой, и уже в сентябре тренер Питер Тейлор команду покинул. Спустя несколько недель его место занял Дэйв Бассетт. С новым наставником «лисы» провели четыре месяца без победы. В конце концов и его заменил Мики Адамс. Всего в сезоне было выиграно пять матчей. Закончилось всё закономерным вылетом.

«Сандерленд» (2002-03)

В сезоне 2002-03 «Сандерленд» взял всего 19 очков. В октябре первой жертвой кризиса стал тренер Питер Рид, которого сменил Говард Уилкинсон. Это ничего не изменило, и «чёрные коты» продолжили терять очки.

В марте хоть что-то сделать попытался третий тренер Мик Маккарти, но и он проиграл все матчи.

«Саутгемптон» (2004-05)

Пол Старрок тренировал «Саутгемптоном» на протяжении целых двух матчей. Это вкупе с не самой удачной предыдущей кампанией убедило руководство отправить его на выход.

Заменил его Стив Уигли, но и он сделать ничего со «святошами» не смог. Его уволили в декабре. В конце концов у соперника «Портсмута» смогли отбить Гарри Реднаппа, и легендарный наставник сумел-таки заткнуть дыры в тонущем корабле. Но даже этого было недостаточно: победа над «Манчестер Юнайтед» в последний день могла спасти «Саутгемптон», но андердог не нашёл в себе силы противостоять гранду, и проиграл со счётом 2:1.

«Портсмут» (2008-09)

В 2008 году Реднапп ушёл из «Портсмута» в «Тоттенхэм», справедливо посчитав, что «дело его сделано». Его же заменил помощник Тони Адамс. Тот долго проруководить не смог: всего 16 игр. За его время в команде было добыто 10 очков. Сменил его Пол Харт, который сначала должен был стать временным тренером на один матч, но хороший результат позволил ему остаться. Команда заняла 14 место в лиге.

«Ньюкасл Юнайтед» (2008-09)

Сложно описать, что творилось в Ньюкасле в том же сезоне. Сначала «сороками» руководил Кевин Киган, но после ссоры с рефери он ушёл, а на его место пришёл Крис Хьютон.

Последний был лишь временным решением – вскоре его заменил Джо Киннир. Фанаты оставались недовольны происходящим на поле, а в феврале ирландец и вовсе оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Вернулся Хьютон, но клуб уже подумывал о ком-то другим. Этим кем-то стал легендарный Алан Ширер, который попытался спасти любимую команду, но не получилось – впереди ждал Чемпионшип.

«Астон Вилла» (2015-16)

Вряд ли какой-нибудь фанат «вилланов» захочет вспомнить тот сезон. Тим Шервуд был тренером изначально, но восемь поражений за десять матчей убедили руководство его сменить. Уже в октябре в команду пришёл экс-коуч «Лиона» Реми Гард. Первый его матч впечатлил – ничья с «Манчестер Сити». Но дальше не задалось, и уже в марте француз оказался без работы. Спасти бирмингемцев должен был Эрик Блэк, но и у него ничего не получилось. Итог – самый низ таблицы.

«Суонси» (2016-17)

В предыдущем сезоне Франческо Гвидолин спас «Суонси» от вылета в Чемпионшип, и теперь он надеялся на новые свершения. Но началось всё сразу же плохо, и в октябре, прямо в день рождения, итальянец прощался с Англией – и тренерской карьерой. Заменил его американец Боб Брэдли. Фанаты были недовольны: им казалось, что американские владельцы отдавали предпочтение своему соотечественнику, который на самом деле не был достоин чести руководить «лебедями». Спустя всего 85 дней боссы согласились, что специалист не потянет.

Его место занял Пол Клемент, который работал помощником в «Баварии», «Челси» и «Реале». Он не разочаровал: валлийцы взяли 26 очков за 18 матчей и сохранили прописку в АПЛ.

Юрий Сергеев

