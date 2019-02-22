Тренеру "Челси" потребовалась госпитализация

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Тренеру "Челси" потребовалась госпитализация

Тренеру лондонского "Челси" Джанфранко Дзоле потребовалась госпитализация, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, ассистент наставника "синих" Маурицио Сарри угодил в больницу из-за осложнений после операции по удалению камней из желчного пузыря.

По этой причине итальянский специалист не смог присутствовать на скамейке команды в последних матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Мальме".

Ранее стало известно, что Дзола может временно возглавить "Челси" после увольнения Сарри.

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