Тренеру "Челси" потребовалась госпитализация

Тренеру лондонского "Челси" Джанфранко Дзоле потребовалась госпитализация, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, ассистент наставника "синих" Маурицио Сарри угодил в больницу из-за осложнений после операции по удалению камней из желчного пузыря.

По этой причине итальянский специалист не смог присутствовать на скамейке команды в последних матчах с "Манчестер Юнайтед" и "Мальме".

Ранее стало известно, что Дзола может временно возглавить "Челси" после увольнения Сарри.

Не пропустите: Легенда "Челси" может вернуться в клуб. | http://soccernews.ru