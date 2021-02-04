Тренеру "Фиорентины" не нравится текущая форма Кокорина

Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли не удовлетворен состоянием форварда Александра Кокорина, сообщает "РБ Спорт". Россиянин имеет лишь призрачные шансы попасть в заявку на матч 21-го тура Серии А с "Интером". "Фиалки" примут грозного соперника дома 5 февраля.

"Футболист пока не набрал нужные физические кондиции, чтобы даже выйти на замену. Пранделли на данный момент не удовлетворен его состоянием. Очевидно, дебют Кокорина откладывается на неопределенный срок", — пишет источник.