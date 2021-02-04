Тренеру "Фиорентины" не нравится текущая форма Кокорина
Наставник "Фиорентины" Чезаре Пранделли не удовлетворен состоянием форварда Александра Кокорина, сообщает "РБ Спорт". Россиянин имеет лишь призрачные шансы попасть в заявку на матч 21-го тура Серии А с "Интером". "Фиалки" примут грозного соперника дома 5 февраля.
"Футболист пока не набрал нужные физические кондиции, чтобы даже выйти на замену. Пранделли на данный момент не удовлетворен его состоянием. Очевидно, дебют Кокорина откладывается на неопределенный срок", — пишет источник.
Возможно, первый матч Кокорин сможет сыграть 19 февраля в 23-го туре против "Специи".
Читать также: Александр Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" на тренировке (видео) | http://soccernews.ru
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