Тренеру "Химок" стало плохо перед матчем с "Уфой"

Наставник "Химок" Игорь Черевченко почувствовал недомогание перед игрой 20-го тура РПЛ против "Уфы".

По этой причине 46-летний специалист пропустит матч, а на тренерском мостике его подменит Валерий Климов.

Сообщается, что тест Черевченко на коронавирус показал отрицательный результат.

Матч "Химки" - "Уфа" состоится сегодня и начнётся в 14:00 по московскому времени.

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