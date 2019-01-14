Тренеры БАТЭ будут стажироваться в "Витессе" у Слуцкого

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Тренеры БАТЭ будут стажироваться в "Витессе" у Слуцкого

Сегодня, 14 января, несколько тренеров БАТЭ отправилась на стажировку в "Витесс", передает сайт белорусской команды.

На обучение поехал основной состав жёлто-синих - Алексей Бага, Александр Лисовский, Дмитрий Молош, Андрей Дрозд и новый главный тренер дубля Кирилл Альшевский

Стажировка будет длиться несколько дней. Специалисты будут наблюдать за работой главного тренера команды Леонида Слуцкого. "Витесс" будет готовится к матчу с "Экселсиором" в рамках чемпионата Нидерландов.

"Витесс" располагается на 5 месте турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков.

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