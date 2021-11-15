Тренеры клуба АПЛ переночевали на улице ради поддержки бездомных

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Тренеры клуба АПЛ переночевали на улице ради поддержки бездомных

Фото: сайт "Брайтона"/Автор неизвестен

Главный тренер "Брайтона" Грэм Поттер и его ассистенты Билли Рид и Бруно Сальтор переночевали на улице в знак поддержки бездомных, сообщается на официальном сайте клуба.

Тренеры поддержали кампанию The Big Sleep Out ("Большая ночевка на улице"), которая собирает средства для помощи бездомным.

"У нас была облегченная версия ночевки на улице. Не представляю, каково это не знать, что ждет тебя в будущем, когда ты в следующий раз сможешь поесть. Бездомные являются одними из самых уязвимых членов нашего общества. Они нуждаются в нашей помощи и поддержке", - сказал Поттер.

"Брайтон", набрав в 11 турах 17 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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