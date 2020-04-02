Тренеры клубов АПЛ просят увеличить число замен в матчах после возобновления сезона

Теги аплкоронавирус

Тренеры клубов АПЛ просят увеличить число замен в матчах после возобновления сезона

В матчах английской Премьер-лиги после завершения "коронавирусной паузы" может временно увеличиться количество замен.

По информации The Telegraph, на этом настаивают главные тренеры команд из АПЛ и других дивизионов.

Дело в том, что к возможному возобновлению сезона футболисты точно не смогут подойти в оптимальных кондициях, что чревато большим числом травм.

Напомним, что розыгрыш АПЛ пока приостановлен до 30 апреля, однако велика вероятность, что пауза затянется как минимум до лета.

Сообщается, что в Великобритании коронавирусом заразились почти 30 тысяч человек.

Не пропустите: АПЛ опубликовала заявление о возобновлении сезона. | http://soccernews.ru 
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