Тренеры "Лиона" и "Монако" прокомментировали драку футболистов после матча
Главный тренер "Монако" Нико Ковач и наставник "Лиона" Руди Гарсия высказались по поводу массовой драки между игроками двух команд после завершения очной встречи.
"Я не всё видел, но не могу сказать, что драку начали мы. Не буду вдаваться в подробности. Просто посмотрите на фотографии и увидите, что конфликт спровоцировали не мои футболисты", - приводит слова Ковача L'Equipe.
"Не буду ничего говорить о судействе. Единственное, на что хочу обратить внимание - какой смысл футболистам "Лиона" получать красные карточки, когда они выигрывают, и осталось три тура до конца сезона? Это значит, что провокация исходила от игроков "Монако", это ненормально. И вы заметите, что провоцировали молодые ребята. Нужно быть морально сильными, особенно с новичками", - цитирует Гарсию L'Equipe.
Итогом драки стали четыре красные карточки - были удалены по два футболиста из каждой команды.
Напомним, что "Лион" победил "Монако" на выезде со счётом 3:2.
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