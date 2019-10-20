Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо

Теги бавария мюнхенкорентен толиссо

Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо неожиданно почувствовал себя плохо на тренировке команды, чем напугал одноклубников и тренеров. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, 25-летний игрок остановился во время двухсторонней игры, сел и взялся за сердце. Занятия сразу же прервали из-за подозрений на сердечный приступ у хавбека.

Оказалось, что у Толиссо случился приступ головокружения. Сейчас он чувствует себя лучше.

"Бавария" готовится к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом", который состоится 22 октября.

Толиссо в этом сезоне участвовал в 9 матчах, отметившись 2 ассистами.

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