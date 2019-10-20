Тренировка "Баварии" была остановлена из-за подозрения на сердечный приступ у Толиссо
Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо неожиданно почувствовал себя плохо на тренировке команды, чем напугал одноклубников и тренеров. Об этом сообщает Bild.
По данным источника, 25-летний игрок остановился во время двухсторонней игры, сел и взялся за сердце. Занятия сразу же прервали из-за подозрений на сердечный приступ у хавбека.
Оказалось, что у Толиссо случился приступ головокружения. Сейчас он чувствует себя лучше.
"Бавария" готовится к матчу 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Олимпиакосом", который состоится 22 октября.
Толиссо в этом сезоне участвовал в 9 матчах, отметившись 2 ассистами.
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|Команда
|М
|О
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|Боруссия Менхенгладбах
|8
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|2
|Вольфсбург
|8
|16
|3
|Бавария Мюнхен
|8
|15
|4
|Боруссия Дортмунд
|8
|15
|5
|РБ Лейпциг
|8
|15
|6
|Шальке
|7
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|7
|Фрайбург
|8
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|8
|Айнтрахт Франкфурт
|8
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|9
|Байер Леверкузен
|8
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|Герта
|8
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|Вердер Бремен
|8
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|Хоффенхайм
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|Унион Берлин
|8
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|8
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|Майнц 05
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