Тренировка с повышенной ответственностью: Испания сыграет с Ираном во втором туре группы "B"

Испания – Иран

Стадион: "Казань Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 21:00

Главный арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

Так уж случилось, что Чемпионат Мира 2018 России сводит между собой сборные, которые до этого ни на мундиалях, ни в товарищеских матчах не сталкивались. Именно так можно охарактеризовать статистику встреч Испании и Ирана. Эти команды вместе на один газон еще не выходили, а потому 20 июня футбольная история получит еще одно противостояние. И, глядя на имена соперников, общественность уже определила сборную, которая этот самый первый матч в истории выиграет.

После первого тура расклады в группе "В" таковые, что "принцы Персии" идут на первом месте (3 балла), а "красная фурия" делит с португальцами вторую и третью строчки (1 балл). Глядя на календарь, только самые преданные болельщики Ирана будут во весь голос кричать, что их команда не опустится ниже второго места. Но этот сценарий маловероятен, с учетом того, что в третьем туре "персидских леопардов" ждет Португалия. Даже если иранцы каким-то чудом возьмут очко с испанцами, это будет иметь значение только в одном случае – если Марокко и Португалия сыграют вничью. Этот матч начинается в 15:00, а значит к вечеру команды будут порядком осведомлены о новом порядке в квартете. Но есть один момент, о котором не стоит забывать: как бы не завершился матч Португалии – Испании нужна будет только победа, а значит Иран на протяжении всей встречи будет находится под катком. Тут уж интересно увидеть насколько "принцы Персии" крепкие.

С Испанией все вполне себе понятно. "Красная фурия" идет без потерь в составе, а новый главный тренер Фернандо Йерро, похоже, решил совершенно ничего не менять и играть в то, что так долго ставил Хулен Лопетеги. Единственное, что можно было понять по первому матчу с Португалией – тренер "красной фурии" стремится к игре за счет опыта. Именно этим можно объяснить появление справа номинального центрального защитника Начо, а не Одриосолы, который очень хорошо проявил себя в товарищеских матчах.

Но в чем же шанс Ирана? В первую очередь, попустительство самих испанцев. "Принцам Персии" очень повезет, если реализация "фурии рохи" будет на уровне сборной Англии в матче с Тунисом. Вот только надеяться на это совершенно не приходится, ведь даже Португалия получила от них 3.

Второй фактор, который может позволить Ирану взять очки с Испанией, заключается в безупречной игре в обороне. Нынешний мировой футбол показывает, что маленькие команды научились играть в обороне и за счет этого отбирают очки у грандов. Далеко ходить не надо, вспомнить хотя бы второй тайм Аргентины и Исландии. Викинги не делали практически ничего, кроме выносов. И отбились же! Безупречная игра в обороне может сработать, учитывая, что Испания очень натужно забивала в товарищеских матчах против команд, которые не давали "красной фурии" должного пространства. Но пока совершенно непонятно, как оборона "персидских леопардов" собирается прикрепить к себе прилагательное "безупречный".

Третий фактор – стандарты. Но он будет работать только в связке с одним из двух предыдущих вариантов, ибо перестрелять "красную фурию" исключительно за счет стандартов – дело гиблое и невыполнимое. По крайней мере, не для "принцов Персии".

Интересные факты в преддверии матча Испания – Иран

Сборные Испании и Ирана еще никогда не играли между собой. Матч 20 июня станет для этих команд первым в истории.

Сборная Испании не проигрывает уже 21 матч подряд. Последний раз испанцы проиграли 27 июня 2016 года, когда уступила Италии (0:2) в 1/8 Чемпионата Европы.

В последних 6 встречах сборная Испании добыла всего 2 победы (Аргентина – 6:1; Тунис –1:0). Остальные матчи завершились вничью.

Сборная Испании пропускает как минимум 1 гол за игру уже в 5 из последних 6 матчей. Последний раз "красная фурия" не пропускала 9 июня в матче против Туниса (1:0).

4 из 7 последних матчей Иран закончил без пропущенных голов.

В последних 17 матчах Иран потерпел всего 2 поражения. Это случилось 28 мая в матче против Турции (2:1) и 23 марта во встречи с Тунисом (1:0). До этого "принцы Персии" проигрывали аж 18 марта 2017 года в товарищеском матче против Ирака.

Ориентировочные составы

Испания: Де Хеа – Одриосола, Пике, Рамос, Альба – Коке, Бускетс – Асенсио, Иско, Сильва – Коста.

Иран: Бейранванд – Хаджсафи, Пуралиганджи, Хоссеини, Резаян – Эбрахими, Шоджаеи, Ансарифард, Амири, Джаханбахш – Азмун.

Прогноз на матч

Перед матчем вырисовывается лишь одна интрига – сколько же забьет Испания Ирану? Ибо все остальные варианты кажутся слишком нереальными. Уж очень уверенно выглядит "красная фурия" в последнее время. Да, пусть из 6 последний матчей они выиграли лишь 2, но при этом был показан высокий уровень футбола и безупречное индивидуально мастерство. Есть твердое чувство, что на самом Чемпионате Мира такого попустительства представители Пиренейского полуострова себе не позволят и создадут достаточно моментов, чтобы положить в ворота "леопардов" пару мячей. Так что прогноз очевиден – после двух туров Испания будет иметь 4 очка, а Иран останется с тремя.

Букмекеры абсолютно уверены в победе Испании. Выигрыш "красной фурии" оценивается в жалкие 1,2. Коэффициент на ничью – 6,9. В случае сенсационной победы Ирана поставленные деньги можно умножить в фантастический 21 раз.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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