Тренировка с повышенной ответственностью: "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом"
"Вест Хэм" - "Манчестер Сити"
Стадион: "Олимпийский"
Начало матча: 16:15
Арбитр: Нил Суорбрик
"Манчестер Сити" в 36 туре АПЛ встретится с "Вест Хэмом". "Горожане" уже стали чемпионами, показались в новом статусе перед болельщиками, теперь игроки могут играть в свое удовольствие, Гвардиола может нарабатывать новые схемы и сочетания, ротировать состав и просматривать игроков, которые не получали должной игровой практики в течение сезона. Это совсем не означает, что "Манчестер Сити" будет отбывать номер в оставшихся матчах, но если соперник будет вгрызаться в каждый мяч и биться до последней капли крови, вряд ли небесно-голубые будут включать максимальную скорость и во что бы то ни стало пытаться победить. Игроки "Сити" будут играть в свое удовольствие, при этом они будут иметь в виду, что совсем скоро им предстоит отправиться в Россию на чемпионат мира. Травмы, полученные фактически в тренировочных матчах, никому не нужны.
"Вест Хэм" еще не гарантировал себе прописку в высшем дивизионе на будущий сезон. Команда начинала чемпионат под руководством Славена Билича, но уже в ноябре он был уволен. Хорват неплохо начал в 2016 году, привел "молотобойцев" к седьмому месту, играл в Лиге Европы, но затем команда стала деградировать, хотя финансовые вложения в нее были существенными, как и ожидания руководства. Прошлый сезон "Вест Хэм" закончил на 11 месте, а к моменту увольнения находился в зоне вылета с двумя победами в 11 встречах. Последней каплей стал разгром на своем поле от "Ливерпуля", Билич был уволен и на его место был назначен Дэвид Мойес. Шотландец неплохо тренировал "Эвертон", но затем его карьера пошла вниз. Он не справился со звездным "МЮ", затем неожиданно оказался в Испании, где принял "Реал Сосьедад". Надолго в Сан-Себастьяне он не задержался, ровно через гол он ушел в отставку из-за плачевных результатов команды. Следующая остановка – "Сандерленд", который в прошлом сезоне представлял собой жалкое зрелище, заняв последнее место в АПЛ.
Нельзя сказать, что при Мойесе "Вест Хэм" расцвел, хотя команда стала лучше играть в атаке. Этого не всегда хватает для победы, так как "молотобойцы" все также пропускают практически в каждом матче. Вылететь команда не должна, календарь у нее сложный, но он не сравнится с тем же "Хаддерсфилдом", которому в трех оставшихся матчах предстоит сыграть с "Челси", "Санчестер Сити" и "Арсеналом".
Интересные факты противостояния:
Команды провели между собой 106 матчей: 52 победы у "Манчестер Сити", 37 – у "Вест Хэма", 17 ничьих.
"Манчестер Сити" выиграл матч первого круга со счетом 2:1.
Четыре последние игры "Манчестер Сити" выиграл у "Вест Хэма" с общим счетом 14:2
"Вест Хэм" не побеждал "горожан" с 19 сентября 2015 года.
Ориентировочные составы:
"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Райс, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Нобл, Куяте, Ланцини, Мариу, Арнаутович.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф, Д. Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Сане, Б. Силва, Жезус.
Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити":
Чемпион Англии по определению должен являться фаворитом, но в этой игре ему ничего не нужно, в это же время у соперника есть мотивация избежать вылета. Именно поэтому "Вест Хэм" может набрать как минимум одно очко.
Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Сити" коэффициент 1.30, на ничью – 6.00, на "Вест Хэм" – 10.50.
Вячеслав Горбачев
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|36
|48
|9
|Лестер Сити
|35
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|11
|Кристал Пэлас
|36
|38
|12
|Борнмут
|36
|38
|13
|Уотфорд
|35
|38
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|37
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Суонси Сити
|35
|33
|18
|Саутгемптон
|35
|32
|19
|Сток Сити
|36
|30
|20
|Вест Бромвич Альбион
|36
|28