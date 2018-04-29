Тренировка с повышенной ответственностью: "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом"

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Тренировка с повышенной ответственностью: "Манчестер Сити" встретится с "Вест Хэмом""Вест Хэм"  - "Манчестер Сити"

Стадион: "Олимпийский"

Начало матча: 16:15

Арбитр: Нил Суорбрик

"Манчестер Сити" в 36 туре АПЛ встретится с "Вест Хэмом". "Горожане" уже стали чемпионами, показались в новом статусе перед болельщиками, теперь игроки могут играть в свое удовольствие, Гвардиола может нарабатывать новые схемы и сочетания, ротировать состав и просматривать игроков, которые не получали должной игровой практики в течение сезона. Это совсем не означает, что "Манчестер Сити" будет отбывать номер в оставшихся матчах, но если соперник будет вгрызаться в каждый мяч и биться до последней капли крови, вряд ли небесно-голубые будут включать максимальную скорость и во что бы то ни стало пытаться победить. Игроки "Сити" будут играть в свое удовольствие, при этом они будут иметь в виду, что совсем скоро им предстоит отправиться в Россию на чемпионат мира. Травмы, полученные фактически в тренировочных матчах, никому не нужны.

"Вест Хэм" еще не гарантировал себе прописку в высшем дивизионе на будущий сезон. Команда начинала чемпионат под руководством Славена Билича, но уже в ноябре он был уволен. Хорват неплохо начал в 2016 году, привел "молотобойцев" к седьмому месту, играл в Лиге Европы, но затем команда стала деградировать, хотя финансовые вложения в нее были существенными, как и ожидания руководства. Прошлый сезон "Вест Хэм" закончил на 11 месте, а к моменту увольнения находился в зоне вылета с двумя победами в 11 встречах. Последней каплей стал разгром на своем поле от "Ливерпуля", Билич был уволен и на его место был назначен Дэвид Мойес. Шотландец неплохо тренировал "Эвертон", но затем его карьера пошла вниз. Он не справился со звездным "МЮ", затем неожиданно оказался в Испании, где принял "Реал Сосьедад". Надолго в Сан-Себастьяне он не задержался, ровно через гол он ушел в отставку из-за плачевных результатов команды. Следующая остановка – "Сандерленд", который в прошлом сезоне представлял собой жалкое зрелище, заняв последнее место в АПЛ.

Нельзя сказать, что при Мойесе "Вест Хэм" расцвел, хотя команда стала лучше играть в атаке. Этого не всегда хватает для победы, так как "молотобойцы" все также пропускают практически в каждом матче. Вылететь команда не должна, календарь у нее сложный, но он не сравнится с тем же "Хаддерсфилдом", которому в трех оставшихся матчах предстоит сыграть с "Челси", "Санчестер Сити" и "Арсеналом".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 106 матчей: 52 победы у "Манчестер Сити", 37 – у "Вест Хэма", 17 ничьих.

"Манчестер Сити" выиграл матч первого круга со счетом 2:1.

Четыре последние игры "Манчестер Сити" выиграл у "Вест Хэма" с общим счетом 14:2

"Вест Хэм" не побеждал "горожан" с 19 сентября 2015 года.

Ориентировочные составы:

"Вест Хэм": Адриан, Сабалета, Райс, Крессуэлл, Огбонна, Масуаку, Нобл, Куяте, Ланцини, Мариу, Арнаутович.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Компани, Делф, Д. Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Сане, Б. Силва, Жезус.

Прогноз на матч "Вест Хэм" – "Манчестер Сити":

Чемпион Англии по определению должен являться фаворитом, но в этой игре ему ничего не нужно, в это же время у соперника есть мотивация избежать вылета. Именно поэтому "Вест Хэм" может набрать как минимум одно очко.

Букмекеры предлагают на победу "Манчестер Сити" коэффициент 1.30, на ничью – 6.00, на "Вест Хэм" – 10.50.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
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