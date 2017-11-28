Тренировка с повышенной ответственностью: "Реал" в ответном матче Кубка Короля принимает "Фуэнлабраду"

"Реал" – "Фуэнлабрада"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 23:30

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес (Хихон)

В рамках ответного матча 1/16 финала Кубка Короля мадридский "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" примет лидера третьего дивизиона Испании "Фуэнлабраду". Первый матч между этими соперниками, который состоялся на поле "Фуэнлы" 26 октября, принес победу "сливочным" со счетом 2:0. После такого результата можно сказать, что предстоящая встреча превращается для действующего чемпиона Испании в тренировку с повышенной ответственностью, ведь между будущими соперниками огромная разница в классе, кроме того, у фаворита пары еще и преимущество своего поля.

"Реал", не лучшим образом выступающий в нынешнем сезоне, наконец-то обрел некую стабильность. В четырех крайних играх "сливочные" трижды победили и один раз сыграли вничью, когда в мадридском дерби поделили очки с "Атлетико". Победы у команды Зинедина Зидана зафиксированы над "Лас-Пальмасом" (3:0), АПОЭЛ (6:0) в Лиге чемпионов и "Малагой" (3:2) в минувший уик-энд. Что касается кубковой встречи, то учитывая успех команды в первом противостоянии, тренерский штаб мадридцев наверняка выставит неосновной состав. В тоже время, в каком бы не вышел "Реал" сочетании игроков на поле, этот фактор не должен сказаться на итоговом результате.

На данный момент Реал "сливочные" находятся на 4-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 27 набранных баллов. На своем поле подопечные Зинедина Зидана потерпели в нынешнем сезоне только одно поражение, уступив в середине сентября с минимальным счетом 0:1 "Бетису". Стоит отметить, что в первой кубковой игре "мадридцы" забили оба мяча с пенальти.

"Фуэнлабрада", в свою очередь, выступает в 1-й группе Сегунды Б и сейчас является ее единоличным лидером. После поражения от "Реала" в первом матче 1/16 финала Кубка страны гости провели 6 поединков. В этих встречах коллектив Фернандо Морьентеса одержал 4 победы и расписал две мировые.

Интересные факты противостояния "Фуэнлабрады" и "Реала":

"Фуэнлабрада" не проигрывает в 6 матчах кряду

"Реал" не проигрывает в родных стенах с 20 сентября текущего года

"Фуэнлабрады" впервые сыграет на "Сантьяго Бернабеу"

Ориентировочные составы на игру:

Фуэнлабрада: Поль, Дани Фернандес, Ката Диас, Армандо, Фран Гарсия, Санс, Кандела, Милла, Фрайле, Баррозо, Диони.

Реал: Касилья, Тео, Варан, Начо, Хакими, Льоренте, Модрич, Себальос, Асенсио, Васкес, Майораль.

Прогноз на матч "Фуэнлабрада" – "Реал":

Явным фаворитом в данном противостоянии является мадридский "Реал". Однако гости постараются показать себя в Мадриде с лучшей стороны и помочь им в этом может экспериментальный состав "сливочных".

Букмекеры категоричны в своих прогнозах. Победу "Фуэнлабрады" букмекеры оценивают со средним коэффициентом 39.00 баллов, ничью – 16.00, а победу "Реала" – 1.05 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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