Тренировка сборной России в стиле ретро

Пресс-служба сборной России поздравила РФС со 106-летием, сообщает официальный твиттер российской команды.

В честь торжественной даты было опубликована тренировка российской сборной в стиле ретро.

Видео: Ретро-тренировка сборной России.

️| 106-летию Федерации футбола России посвящается - видео с тренировки @TeamRussia начала XX века ⚽️ pic.twitter.com/84hXc0tekd — Сборная России (@TeamRussia) 19 января 2018 г.

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