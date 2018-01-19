Тренировка сборной России в стиле ретро

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Тренировка сборной России в стиле ретро

Пресс-служба сборной России поздравила РФС со 106-летием, сообщает официальный твиттер российской команды.

В честь торжественной даты было опубликована тренировка российской сборной в стиле ретро.

Видео: Ретро-тренировка сборной России.

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