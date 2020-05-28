Тренировки "Локомотива" проходят под руководством Лоськова

Тренер Дмитрий Лоськов руководит тренировками "Локомотива", пока отсутствует Олег Пашинин. Об этом сообщает "Р-Спорт".

Пашинин тренировал команду несколько дней, однако ушел на больничный из-за гастрита. Отметим, что Юрий Сёмин уже покинул пост главного тренера, хотя контракт истекает в конце месяца. Что касается нового тренера Марко Николича, то он, возможно, приступит к работе в середине июня.

Лоськов находится в тренерском штабе "железнодорожников" с августа 2016 года.

Напомним, что сезон РПЛ будет возобновлен 21 июня. После 22 туров "Локомотив" идет на втором месте.

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