Тренировки "Локомотива" проходят под руководством Лоськова
Тренер Дмитрий Лоськов руководит тренировками "Локомотива", пока отсутствует Олег Пашинин. Об этом сообщает "Р-Спорт".
Пашинин тренировал команду несколько дней, однако ушел на больничный из-за гастрита. Отметим, что Юрий Сёмин уже покинул пост главного тренера, хотя контракт истекает в конце месяца. Что касается нового тренера Марко Николича, то он, возможно, приступит к работе в середине июня.
Лоськов находится в тренерском штабе "железнодорожников" с августа 2016 года.
Напомним, что сезон РПЛ будет возобновлен 21 июня. После 22 туров "Локомотив" идет на втором месте.
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