Тренировку "Реала" пропустили четыре ключевых игрока

Теги реал мадридлука модричрафаэль варансерхио рамоскарим бензема

Тренировку "Реала" пропустили четыре ключевых игрокаСегодняшнюю тренировку мадридского "Реала" пропустили сразу четыре ключевых игрока команды, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, из-за своих травм не работали с основной группой защитник Серхио Рамос и форвард Карим Бензема. Другой центрбек Рафаэль Варан получил легкое повреждение в воскресной игре с "Нумансией", поэтому тоже пропустил занятие. Наконец, полузащитник Лука Модрич отсутствовал по причине судебных разбирательств, связанных с его проблемами с налогами.

Напомним, Зидан не заинтересован в зимних подписаниях. | soccernews.ru

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