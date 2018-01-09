Тренировку "Реала" пропустили четыре ключевых игрока

Сегодняшнюю тренировку мадридского "Реала" пропустили сразу четыре ключевых игрока команды, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, из-за своих травм не работали с основной группой защитник Серхио Рамос и форвард Карим Бензема. Другой центрбек Рафаэль Варан получил легкое повреждение в воскресной игре с "Нумансией", поэтому тоже пропустил занятие. Наконец, полузащитник Лука Модрич отсутствовал по причине судебных разбирательств, связанных с его проблемами с налогами.

Напомним, Зидан не заинтересован в зимних подписаниях. | soccernews.ru